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Стул Solstice, серый

Артикул: CH-069-294
8 оценок
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Фотография товара Стул Solstice, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильное и удобное кресло, с комфортной посадкой. Удобное и практичное кресло с перфорированным орнаментом изготовленное из полипропилена с красителем высокого класса светостойкости, оно не выгорает на солнце.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки800 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекПолипропилен

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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Стул Solstice, серый
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