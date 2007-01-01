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Настоящее фото товара Стул Давид, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Давид, черный
71 оценка
4 99010
5 490 ₽
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Стул Давид, черный - фото 1
Распродажа

Стул Давид, черный

Артикул: CH-031-788
71 оценка
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.4 кг
  • Количество мест1
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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