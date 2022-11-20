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Кресло пластиковое Arthur, белый

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Кресло пластиковое Arthur, красный

Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Arthur изготавливается из блестящего технополимера PA6 нейлон.

Пластиковые кресла серии Arthur станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Arthur можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

  • изготовлено из высококачественного технополимера;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
  • устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • устойчиво к царапинам;
  • штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 570х780х1130 мм.
Объем упаковки: 0.502 м³.

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

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