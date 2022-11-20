Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Cokka из переработанного технополимера, армированного стекловолокном.
Штабелируемое.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
В упаковке 4 шт
Вес брутто 19,5 кг
Размер упаковки 710х600х970 мм
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина580 мм
- Глубина530 мм
- Вес3.7 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияИталия