Характеристики товара
Описание
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Чехол 76 Premium
Чехол 97 Premium с подкладом
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подушка на стул, галета, велюр коричневый