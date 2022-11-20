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          Фотография Стул пластиковый Cool, зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул пластиковый Cool, зеленый

          4.9
          Оптовая цена
          от 5 890 ₽
          При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул пластиковый Cool, зеленый
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          Стул пластиковый Cool, зеленый

          4.9
          5890 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина520 мм
          • Ширина540 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес3,9 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота820 мм

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