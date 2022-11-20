Товар в корзине. Перейти

Стул прозрачный Allegra, черный

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Модена люкс хром
Стул Модена люкс хром
Следующий Стул прозрачный Igloo
Стул Модена люкс хром

Характеристики товара

Описание

Прозрачный стул Allegra с корпусом из прозрачного перерабатываемого поликарбоната и ножками из хромированной стали.

Пластиковые стулья серии Allegra с прозрачным сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря хромированному стальному каркасу, стулья Allegra устойчивы и, несмотря на вес всего в 5.5 кг, выдерживают большие нагрузки.

Особенности:

- изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;

- каркас выполнен из хромированной стали;

- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;

- подходит для использования ислкючительно в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х700х990 мм.
Объем упаковки: 0.361 м³.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Похожие товары

Стул прозрачный IglooНастоящее фото товара Стул прозрачный Igloo, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
9

Стул прозрачный Igloo

В наличии 58 шт.
Стул прозрачный X-Treme SНастоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
11

Стул прозрачный X-Treme S

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
5

Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock

В наличии 5 шт.
Стул прозрачный барный AriaНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Aria, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
13

Стул прозрачный барный Aria

Стул барный прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул барный прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
7

Стул барный прозрачный Isy Antishock

В наличии 4 шт.
Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки

В наличии 28 шт.
Стул Валенсия, велюр пыльно-голубой, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр пыльно-голубой, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Валенсия, велюр пыльно-голубой, хромированные ножки

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки

В наличии 65 шт.
Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки

В наличии 25 шт.

Другие товары из раздела

Стул Валенсия, велюр темно-бирюзовый, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр темно-бирюзовый, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Валенсия, велюр темно-бирюзовый, хромированные ножки

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, велюр темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Валенсия, велюр темно-зеленый

В наличии 94 шт.
Стул Валенсия, велюр фисташковыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Валенсия, велюр фисташковый

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Новогодний чехол на стул 03

Настоящее фото товара Подстолье Кальяри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
8

Подстолье Кальяри

Настоящее фото товара Подстолье Кальяри 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
14

Подстолье Кальяри 2

Настоящее фото товара Подстолье Дейл 2, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
6

Подстолье Дейл 2

Настоящее фото товара Стул Kvadro белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
9

Стул Kvadro белый

Стойка администратора Интер МиниНастоящее фото товара Стойка администратора Интер Мини, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
15

Стойка администратора Интер Мини

Кресло ХукерНастоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
8

Кресло Хукер

Кресло ТимНастоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
15

Кресло Тим

Настоящее фото товара Стол Antaly, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
13

Стол Antaly

Комплект уличной мебели Сан-РемоНастоящее фото товара Комплект уличной мебели Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена
15

Комплект уличной мебели Сан-Ремо

В наличии 1 шт.