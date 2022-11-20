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Кресло пластиковое Cokka, лен - фото 1Кресло пластиковое Cokka, лен - фото 2

Кресло пластиковое Cokka, лен

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Cokka из переработанного технополимера, армированного стекловолокном.

Штабелируемое.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
В упаковке 4 шт
Вес брутто 19,5 кг
Размер упаковки 710х600х970 мм

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

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