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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый
60 оценок
12 690
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Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый - фото 1Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый - фото 2Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый - фото 3Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый - фото 4

Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый

Артикул: CH-012-181
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло пластиковое Кэрмен, черный/ прозрачный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло пластиковое Кэрмен, черный/ янтарь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Кэрмен изготовлено по новейшей технологии формования пластмасс под давлением. Сиденье выполнено из полипропилена, усиленного стекловолокном, а спинка - из прозрачного поликарбоната.

Пластиковые кресла серии Кэрмен с прозрачной спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, кресла из пластика Кэрменможно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:
- изготовлено из высококачественного поликарбоната и полипропилена;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4,75 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, фиолетовый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки970 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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