Стул Return PW черный

9 оценок

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Стул Return PW черный

4.2
3 680 ₽
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Стул Return PW белый
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Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Пластик PP
Материал каркаса: Дерево Бук
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 48cm*40cm
Размеры стула общие Ш*Г: 48cm*48cm
Высота сиденья от пола: 43cm
Высота стула общая: 78cm
Высота спинки: 37cm
Вес стула нетто: 5kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 20.2
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.230

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Основные характеристики

  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасабук
  • Ширина480 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота780 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг

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