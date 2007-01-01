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Настоящее фото товара Чехол для стола 09, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для стола 09, красный
34 оценки
1 29039
2 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Чехол для стола 09, красный

Артикул: CH-000-168
34 оценки
Основные характеристики
  • Материалспандекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветкрасный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.
Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.
Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.
Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалспандекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Диаметр см Оптовая цена руб
Спандекс 60 1190
Спандекс 70 1290
Спандекс 80 1390
Бифлекс 60 1890
Бифлекс 70 1990
Бифлекс 80 2090
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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