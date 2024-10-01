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Кресло пластиковое Bandi, табак

Артикул: CH-066-605
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4,8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки1040 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.45 м3

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