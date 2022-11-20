Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина560 мм
- Глубина480 мм
- Вес4.6 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый