Материал — спандекс
Цвет чехла может быть любым.
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стул Кьявари Золото, деревянный
Ткань Freedom, флок
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стеллаж 18
Кружка 230 мл Royal White 6, 48
Стойка PR-BARRIER
Вешалка деревянная Альберто белая
Столешница спил карагача Сичан
Мужское парикмахерское кресло для бритья 22
Чехол 01 из плотного спандекса
Чехол 08 из плотного спандекса
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 44 из плотного спандекса
Чехол 02 из плотного спандекса
Чехол 15 из плотного спандекса
Чехол 60 из плотного спандекса
Чехол 04 из плотного спандекса
Чехол 56 из плотного спандекса
Чехол 63 из плотного спандекса