Чехол 05

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол 05

4.1
850 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Следующий Чехол для стола 16
Чехол 01 на стул Кьявари, синий

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Материал — спандекс

Цвет чехла может быть любым.

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

Скачать инструкцию по эксплуатации

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Ткань Freedom, флокНастоящее фото товара Ткань Freedom, флок, произведённого компанией ChiedoCover
1 600
Оптовая цена
10

Ткань Freedom, флок

Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 28 шт.
Стеллаж 18Настоящее фото товара Стеллаж 18, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
8

Стеллаж 18

Кружка 230 мл Royal White 6, 48Настоящее фото товара Кружка 230 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
13

Кружка 230 мл Royal White 6, 48

Настоящее фото товара Стойка PR-BARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Стойка PR-BARRIER

Вешалка деревянная Альберто белаяНастоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто белая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
8

Вешалка деревянная Альберто белая

Настоящее фото товара Столешница спил карагача Сичан, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
10

Столешница спил карагача Сичан

Мужское парикмахерское кресло для бритья 22Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло для бритья 22, произведённого компанией ChiedoCover
63 090
Оптовая цена
6

Мужское парикмахерское кресло для бритья 22

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Чехол 01 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
11

Чехол 01 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 08 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
8

Чехол 08 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 37 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
11

Чехол 37 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от950
5

Чехол 44 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 02 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от690
11

Чехол 02 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от650
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 60 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
15

Чехол 60 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 04 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от710
8

Чехол 04 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 56 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
14

Чехол 56 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 63 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
13

Чехол 63 из плотного спандекса