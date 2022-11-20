Характеристики товара
Описание
AQUAMARINA – это стильный изящный дизайн, по словам самих дизайнеров фабрики «дышащий, в горошек»;
- 4 позиции спинки;
- совершенство в механизмах: кресло можно полностью сложить и убрать на хранение, оно практически не займет места;
- складной подголовник: по желанию его можно зафиксировать или, наоборот, убрать;
- спинка кресла сочетает 2 материала: жесткий и мягкий эластичный, поэтому нет необходимости дополнительно добавлять подушки;
- приятные спокойные цвета: белый, серый, кофе, антрацит.
- Таким образом, кресло AQUAMARINA создано не только для комфорта и релаксации.
- AQUAMARINA послужит замечательным дополнением к Вашей веранде или летнему саду.
- Вес 8 кг
Основные характеристики
- Высота1225 мм
- Ширина590 мм
- Глубина645 мм
- Материалпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия