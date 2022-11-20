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Стул складной Торни, старинный орех

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

Максимальная нагрузка на стул - 100 кг.

Толщина в сложенном состоянии: 8 см

Высота в сложенном состоянии: 91 см

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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