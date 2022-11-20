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Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 1Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 2Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 3Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 4Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 5Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 6Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 7Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 8Стул раскладной Clack, серо-голубой - фото 9Видеообзор: Стул Clack - видео 10

Стул раскладной Clack, серо-голубой

Артикул: CH-052-148
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Обивкавелюр Vellutto 53
  • Цветголубой, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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Фото с производства

Фотография товара Стул раскладной Clack, серо-голубой от компании ChiedoCover.
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