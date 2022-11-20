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Складной стул «Рино»

Артикул: CH-050-962
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Компактный складной стул в сложенном состоянии всего 7 см.
  • Комфортное эргономическое сидение и спинка шириной 46 см.
  • Легкое сложение и раскладывание.
  • Благодаря оригинальной конструкции механизм блокирует самопроизвольное раскрытие.
  • Металлический каркас собран из стальных овальных труб 30х15мм с толщиной стенки 1,5 мм, что делает стул надежным и устойчивым.
  • Масса стула составляет 7 кг. Максимальная нагрузка 180 кг.
  • В шарнирах установлены полиамидные шайбы.
  • Подвижные соединения затянуты винтами диметром 6мм, что исключает люфты в отличии от дешевых аналогов.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
  • Цвет сидения и спинки представлены в сером, белом и черном цвете. При оптовом заказе можем предложить дополнительную цветовую гамму. Базовый цвет каркаса в 2х вариантах: серебристый и черный.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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