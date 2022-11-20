Характеристики товара
Описание
- Компактный складной стул в сложенном состоянии всего 7 см.
- Комфортное эргономическое сидение и спинка шириной 46 см.
- Легкое сложение и раскладывание.
- Благодаря оригинальной конструкции механизм блокирует самопроизвольное раскрытие.
- Металлический каркас собран из стальных овальных труб 30х15мм с толщиной стенки 1,5 мм, что делает стул надежным и устойчивым.
- Масса стула составляет 7 кг. Максимальная нагрузка 180 кг.
- В шарнирах установлены полиамидные шайбы.
- Подвижные соединения затянуты винтами диметром 6мм, что исключает люфты в отличии от дешевых аналогов.
- Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
- Цвет сидения и спинки представлены в сером, белом и черном цвете. При оптовом заказе можем предложить дополнительную цветовую гамму. Базовый цвет каркаса в 2х вариантах: серебристый и черный.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина400 мм
- Высота850 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия