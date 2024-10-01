Характеристики товара
Описание
Сиденье и спинка из дышащей ткани Ergotex, прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям. Каркас изготовлен из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием. Подлокотники из тика. На ножках износостойкие заглушки из ПВХ.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина62 мм
- Ширина67 мм
- Высота110 мм
- Вес7.25 кг
- СоставВоздухопроницаемый материал, нержавеющий аллюминий с порошковым покрытием, тик.
- Количество мест1
- Цветбелый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.46 м3