Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Барный стол Мохито черный
Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600x800
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак
Стол Лидер 3, д1800, орех, черный
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ
Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ
Стул Victory, серый
Стул ANT белый
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул прозрачный Isy Antishock
Стул Дарио
Стул Амэндо
Стул Oliver Square велюр серый
Стул обеденный Batista, серый
Кресло Barri, бордовый
Стул Maple
Стол Лидер 1, 1500х800, белый
Стол Лидер 5, 1800x900
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный
Стол обеденный Карталь
Стол Alma, черный, МДФ
Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Matera 160 KL-136 Серый мрамор матовый, итальянская керамика
Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный
Стол Лидер 2, 2700*900, венге, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, 1800*900, орех, кромка ПВХ