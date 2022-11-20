Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
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Чехол для стола 01
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Блюдо прямоугольно 375 мм Royal White 4, 16
Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48
Блюдо прямоугольное 330 мм Royal White 6, 24
Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12
Блюдо прямоугольное с волнистным краем 360х250 мм Royal White 4, 12
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Стул Тони, гобелен синие Совы
Стол журнальный Альбано
Стол журнальный BeautyStyle 9
Стол журнальный BeautyStyle 7
Стол придиванный Агами
Стол журнальный Хадсон
Диван кресло Хэнк