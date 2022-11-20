Стол Лидер 2, 1800x900, белый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Лидер 2, 1800x900, белый

4.3
3 750 ₽4 050 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Ларго велюр синий
Стул Ларго велюр синий
Следующий Стул Solar, серый велюр
Стул Solar, серый велюр

Характеристики товара

Описание

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь

Варианты столешницы

ВенгеВенге
ОрехОрех
БукБук
ВишняВишня
СерыйСерый
БелыйБелый

Варианты каркаса

Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
6

Чехол для стола 01

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
2 89013
3 290 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Блюдо прямоугольно 375 мм Royal White 4, 16Настоящее фото товара Блюдо прямоугольно 375 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
5

Блюдо прямоугольно 375 мм Royal White 4, 16

Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
13

Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48

Блюдо прямоугольное 330 мм Royal White 6, 24Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 330 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
14

Блюдо прямоугольное 330 мм Royal White 6, 24

Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
11Хит

Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12

Блюдо прямоугольное с волнистным краем 360х250 мм Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное с волнистным краем 360х250 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
5

Блюдо прямоугольное с волнистным краем 360х250 мм Royal White 4, 12

Стул Наполеон New, пластиковый, цветнойНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Другие товары из раздела

Стул Тони, гобелен синие СовыНастоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стул Тони, гобелен синие Совы

Настоящее фото товара Стол журнальный Альбано, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
10

Стол журнальный Альбано

Настоящее фото товара Стол журнальный BeautyStyle 9, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
14

Стол журнальный BeautyStyle 9

Настоящее фото товара Стол журнальный BeautyStyle 7, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стол журнальный BeautyStyle 7

Настоящее фото товара Стол придиванный Агами, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
8

Стол придиванный Агами

Настоящее фото товара Стол журнальный Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стол журнальный Хадсон

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
13

Диван кресло Хэнк