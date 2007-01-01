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          Складные стулья

          от 509 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Форест Гамп 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Форест Гамп 20мм
          Настоящее фото товара Стул Форест 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Форест 20мм
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Торни, без покраски
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул складной Торни, белый
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Торни, черный
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул складной Торни, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул складной Торни, красный
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно черный
          Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Борно серый
          Настоящее фото товара Стул Орлеан-2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Орлеан-2
          Настоящее фото товара Стул Орлеан-5, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Орлеан-5

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Орлеан-3, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Орлеан-3
          Настоящее фото товара Стул Орлеан-4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Орлеан-4
          Настоящее фото товара Стул Карро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Карро
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Парма, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Парма
          Настоящее фото товара Стул Совер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Совер
          Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно синий
          Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Борно красный
          Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно белый
          Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Борно зеленый
          Настоящее фото товара Кемпер темный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кемпер темный
          Настоящее фото товара Кемпер светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кемпер светлый
          Настоящее фото товара Альби черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Альби черный
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Альби белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Альби белый
          Настоящее фото товара Стул складной Альби оранж, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул складной Альби оранж
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул складной Юта, коричневый
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул складной Юта, красное дерево
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной Юта, натуральное дерево
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Юта, черный
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул складной Юта, белый
          Настоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          2 690 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Складной с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Мулен, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Мулен
          Настоящее фото товара Стул Орлеан-1, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Орлеан-1
          Настоящее фото товара Стул Безье черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Безье черный
          Настоящее фото товара Стул Безье бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Безье бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Party, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 200 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Party, серебристый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Party, белый, коричневая спинка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Party, белый, коричневая спинка
          Настоящее фото товара Стул Party, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Party, серый
          Настоящее фото товара Стул Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Асоль
          Настоящее фото товара Стул складной Sterling, произведённого компанией ChiedoCover
          15 620 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул складной Sterling
          Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
          4 940 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Форум синий
          Настоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 680 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Форум красный
          Настоящее фото товара Складной стул Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Складной стул Алекс
          Настоящее фото товара Стул Сатурн , произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Сатурн

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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