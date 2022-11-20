Характеристики товара
Описание
1 шт в упаковке
объём упаковки 0,03 м3
вес упаковки 5,8кг
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина480 мм
- Глубина440 мм
- Вес3.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
1 шт в упаковке
объём упаковки 0,03 м3
вес упаковки 5,8кг
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