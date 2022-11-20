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Стул складной Джек светло-серый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

1 шт в упаковке

объём упаковки 0,03 м3

вес упаковки 5,8кг

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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