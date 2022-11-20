Характеристики товара
Описание
Стул складывается в плоскость толщиной 5 cm лёгким движением руки без использования инструментов. Небольшой наклон сиденья стула позволяет комфортно сидеть даже без упора ногами о пол. Эти стулья можно легко взять с собой на пикник в багажник автомобиля. Чаепитие на балконе не означает загромождение пространства – стулья легко собрать, когда гости ушли. Стулья компактно встанут у большого садового стола. Складные предметы это также идеальное решение для использования в качестве гостевых стульев дома. Изделие неокрашенное.
Массив сосны, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде, упаковано в термоусадочную пленку. Пиковая нагрузка 100 кг.
Вес: 3,5 кг
Высота: 82 см
Ширина: 44 см
Длина: 54 см
Упаковка (Д*Ш*В): 95х45х6 см
Упаковка (объем): 0.026 м3
Упаковка (вес): 3,66 кг
Площадь покраски: 1,09 м2
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина440 мм
- Длина540 мм
- Вес3.5 кг
- Материалсосна
- Цветбежевый