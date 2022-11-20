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Стул раскладной Clack, красный

Артикул: CH-051-682
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Обивкавелюр Verona Red
  • Цветкрасный, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул раскладной Clack, красный
Стул раскладной Clack, красныйСтул раскладной Clack, красныйСтул раскладной Clack, красный
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