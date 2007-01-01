Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина520 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.1 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Материал каркасаметалл
- Материал ножекметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки4.10 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет