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Настоящее фото товара Стул Elevis белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Elevis белый полимер / светлый мусс
38 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Elevis белый полимер / светлый мусс - фото 1Стул Elevis белый полимер / светлый мусс - фото 2Стул Elevis белый полимер / светлый мусс - фото 3Стул Elevis белый полимер / светлый мусс - фото 4Стул Elevis белый полимер / светлый мусс - фото 5

Стул Elevis белый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-336
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 38,5; Глубина - 52,5; Высота - 77,5; Ширина сиденья - 37; Глубина сиденья - 35; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки4.10 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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