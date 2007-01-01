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Настоящее фото товара Стул складной Скп-173, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Скп-173
48 оценок
2 190
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Стул складной Скп-173

Артикул: CH-015-011
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина435 мм
  • Ширина445 мм
  • Высота830 мм
  • Вес3.64 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас стульев изготовлен из стальной трубы особой прочности, что гарантирует надежность и долговечность конструкции. Сиденье выполнено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает значительные нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне от –70 до +100 °С. Кроме того, полиэтилен устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также к растительным и минеральным маслам.

Благодаря таким характеристикам, стулья отлично подходят для различных условий эксплуатации: кейтеринга, отдыха на даче, пикников и выездных мероприятий. Их удобство и практичность делают их незаменимыми как для организации корпоративных праздников, так и для повседневного использования дома и на природе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников.
2. Кемпинг — отличный вариант для отдыха на природе.
3. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
4. Для выездных работ — для строительных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина435 мм
  • Ширина445 мм
  • Высота830 мм
  • Вес3.64 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки445 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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