Характеристики товара
Описание
Каркас стульев изготовлен из стальной трубы особой прочности, что гарантирует надежность и долговечность конструкции. Сиденье выполнено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.
Этот материал выдерживает значительные нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне от –70 до +100 °С. Кроме того, полиэтилен устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также к растительным и минеральным маслам.
Благодаря таким характеристикам, стулья отлично подходят для различных условий эксплуатации: кейтеринга, отдыха на даче, пикников и выездных мероприятий. Их удобство и практичность делают их незаменимыми как для организации корпоративных праздников, так и для повседневного использования дома и на природе.
Основные сферы применения:
1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников.
2. Кемпинг — отличный вариант для отдыха на природе.
3. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
4. Для выездных работ — для строительных компаний.
Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина435 мм
- Ширина445 мм
- Высота830 мм
- Вес3.64 кг
- Материалполиэтилен
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки445 мм
- Вес упаковки23 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет