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Полукресло Gavi, велюр

Артикул: CH-051-697
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасамассив дерева, гнутоклееная фанера
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Полукресло Gavi, велюр
Полукресло Gavi, велюрПолукресло Gavi, велюрПолукресло Gavi, велюрПолукресло Gavi, велюр
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