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Кресло Хольмен, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Изысканное садовое кресло. Горизонтальная обрешетка спинки в псевдовосточном стиле и строгие формы подлокотников. Горизонтальное сиденье и спинка с небольшим наклоном. Подойдет для обеденной группы или релакса на природе. Станет украшением уютного уголка сада или помещения. Окрашено в цвет палисандр.

Массив / срощенный массив сосны, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 10-15 минут. Навыков сборки не требуется. Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 150 кг.

Материал: Сосна
Вес: 9,38 кг
Высота: 89 см
Ширина: 57 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 90x60x15 см
Упаковка (объем): 0,081 м3
Упаковка (вес): 10,64 кг
Площадь покраски: 2,39 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 55 см

Длина сиденья: 49 см

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина590 мм
  • Вес9,38 кг
  • Материал каркасадерево

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