Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Высота850 мм
- Вес7,5 кг
- ОбивкаVelutto 07
- Каркасмассив березы
- Цветбежевый, коричневый
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