Характеристики товара
Описание
Неокрашенное садовое кресло с горизонтальной обрешеткой спинки и строгой формой подлокотников. Горизонтальное сиденье и спинка с небольшим наклоном. Подойдет для обеденной группы или релакса на природе. Станет украшением уютного уголка сада или помещения.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 15 мм, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 10-15 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 150 кг.
Вес: 7,02 кг
Высота: 84 см
Ширина: 62 см
Длина: 57 см
Упаковка (Д*Ш*В): 70х58х16,5 см
Упаковка (объем): 0,067 м3
Упаковка (вес): 7,17 кг
Площадь покраски: 2,03 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина620 мм
- Длина570 мм
- Вес7,02 кг
- Материал каркасадерево