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Комплект мебели Kiks - фото 1

Комплект мебели Kiks

Артикул: CH-009-637
49 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект: 2 стула, стол

Каркас: цельносварной алюминий

Размер стула: 56 х 75 х 97 см

Размер стола: D60 х 70 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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