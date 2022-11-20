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Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown

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Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и 6 стульев с подушками. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Стoл: L140хW80xH74 см.
Стекло: закаленное- 6мм, стекло сверху, цвет - бронза.
Стул:: W56xD58xH93 см. (6 шт.)
Каркас: труба сталь D25.
Материал: искусственный ротанг.Цвет: Brown
ПОДУШКИ НА СТУЛЬЯХ
Объем и вес комплекта:
1,0 м3, 71 кг

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест6
  • Цветкоричневый

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