Характеристики товара
Описание
В составе комплекта: стол и 6 стульев с подушками. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Стoл: L140хW80xH74 см.
Стекло: закаленное- 6мм, стекло сверху, цвет - бронза.
Стул:: W56xD58xH93 см. (6 шт.)
Каркас: труба сталь D25.
Материал: искусственный ротанг.Цвет: Brown
ПОДУШКИ НА СТУЛЬЯХ
Объем и вес комплекта:
1,0 м3, 71 кг
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест6
- Цветкоричневый