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Настоящее фото товара Комплект мебели Палантина, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Палантина, бежевый
57 оценок
216 090
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Комплект мебели Палантина, бежевый - фото 1Комплект мебели Палантина, бежевый - фото 2Комплект мебели Палантина, бежевый - фото 3

Комплект мебели Палантина, бежевый

Артикул: CH-027-749
57 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыдерево, стекло
  • Материал сиденьяротанг
  • Количество мест6
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект плетеной мебели предоставит отличное место для отдыха всей семьи. Столешница из ударопрочного и безопасного закаленного стекла имеет бронзовый оттенок. А диваны с подлокотниками делают комплект более комфортным и удобным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыдерево, стекло
  • Материал сиденьяротанг
  • Количество мест6
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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