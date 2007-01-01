Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект плетеной мебели предоставит отличное место для отдыха всей семьи. Столешница из ударопрочного и безопасного закаленного стекла имеет бронзовый оттенок. А диваны с подлокотниками делают комплект более комфортным и удобным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыдерево, стекло
- Материал сиденьяротанг
- Количество мест6
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет