Характеристики товара
Описание
Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас: сталь
Материал: искусственный ротанг
Столешница: закаленное стекло 5 мм
Размер стола: 720х740 мм
Размер стула: 580х600х780 мм
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Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас: сталь
Материал: искусственный ротанг
Столешница: закаленное стекло 5 мм
Размер стола: 720х740 мм
Размер стула: 580х600х780 мм
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