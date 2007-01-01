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Настоящее фото товара Комплект мебели Молле, Латте, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Молле, Латте
43 оценки
152 290
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Комплект мебели Молле, Латте - фото 1

Комплект мебели Молле, Латте

Артикул: CH-027-850
43 оценки
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и два дивана. Высококачественная лоза из полиротанга светлого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Гарантия на изделие - 1 год.

Натуральный цвет ротанга на доп. фото.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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