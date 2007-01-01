Характеристики товара
Описание
В составе комплекта: стол и два дивана. Высококачественная лоза из полиротанга светлого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Гарантия на изделие - 1 год.
Натуральный цвет ротанга на доп. фото.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест4
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет