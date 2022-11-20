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Комплект мебели Молле, Latte

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Комплект мебели Аврора, 4 стула, Latte

Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и два дивана. Высококачественная лоза из полиротанга светлого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Цвет: Латте. Материал: Искусственный ротанг. Посадочных мест: 4. Каркас: Сталь. Столешница: Закаленное стекло. Диван: W148xD76xH68 см. Стол: L140хW80xH74 см.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветсерый

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