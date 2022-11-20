Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ

11 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ

4.7
5 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Труба лиминированная под текстуру дерева. Размер верхнего крепления: 25х25 см, трубы D7.6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес17 кг
  • Материал подстольясталь

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