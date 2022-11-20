Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Труба лиминированная под текстуру дерева. Размер верхнего крепления: 25х25 см, трубы D7.6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
Полукресло Шарлотта
Чашка чайная Кунстверк
Фонарный столб Berlin тройной
Подушка галета простроченная
Подстолье Обвязка №40, разборное
Настольная лампа Kayla
Настольная лампа Mallory
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье хромированное 1263
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье хромированное 1276ЕМ
Подстолье металлическое Квадро