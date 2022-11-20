Подстолье из нержавеющей стали 1203

12 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1203

4.2
11 790 ₽
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Подстолье из нержавеющей стали 1074
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Подстолье из нержавеющей стали 1274

Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-нержавеющая сталь матовая. Рекомендуемый размер столешницы-120*80.
Основание+2 креста: кор. 78х43х5 (0,017); трубы: 2 шт./кор. 71х18х9 (0,012)

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес28 кг
  • Материал подстольясталь

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