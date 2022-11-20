Подстолье металлическое. Труба и основание-нержавеющая сталь матовая. Рекомендуемый размер столешницы-120*80.
Основание+2 креста: кор. 78х43х5 (0,017); трубы: 2 шт./кор. 71х18х9 (0,012)
Диван 3-местный Chester (Честер)
Ложка чайная Порто
Столешница слэб №3
Кровать Фиеста
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Сундук Enchholtz Kani
Комплект Jazz Set
Настольная лампа Vintage
Стол С-18
Стул Eames SD, темно-серый
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288
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Подстолье барное чугунное 1248
Подстолье барное чугунное 1273
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Подстолье барное хромированное 1204