Подстолье с креплением к полу.
Материал: полированная нержавеющая сталь (матовая).
Размер крестовины: D45 см, диаметр трубы 7,6 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 34х34х6 (0,007); труба: 1 шт./кор. 9х9х110 (0,009)
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