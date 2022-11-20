Подстолье из нержавеющей стали 1272

5 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1272

4.5
5 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье с креплением к полу.

Материал: полированная нержавеющая сталь (матовая).

Размер крестовины: D45 см, диаметр трубы 7,6 см.

Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80

Основание+крест: 1 шт./кор. 34х34х6 (0,007); труба: 1 шт./кор. 9х9х110 (0,009)

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина200 мм
  • Ширина200 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал подстольясталь

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