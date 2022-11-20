Товар в корзине. Перейти
Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый - фото 1Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый - фото 2Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый - фото 3Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый - фото 4

Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый

Артикул: CH-052-776
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Квадро New Random
Подстолье Квадро New Random
Следующий Подстолье металлическое 1247
Подстолье Квадро New Random

Характеристики товара

Описание

Кол-во в упак: 1 шт

Вес упаковки: 5,3 кг

Объем упаковки:0,027 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материалсталь
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ

83
Стальное Подстолье 1030EM барноеНастоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1030EM барное

72
В наличии 29 шт.
Стальное Подстолье 1027EM двойноеНастоящее фото товара Стальное Подстолье 1027EM двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1027EM двойное

68
В наличии 30 шт.
Подстолье 2105EMНастоящее фото товара Подстолье 2105EM, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Подстолье 2105EM

35
В наличии 13 шт.
Подстолье ER 4027Настоящее фото товара Подстолье ER 4027, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Подстолье ER 4027

43
В наличии 30 шт.
Подстолье барное Stan highНастоящее фото товара Подстолье барное Stan high, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Подстолье барное Stan high

7
В наличии 3 шт.
Подстолье обеденное EvanНастоящее фото товара Подстолье обеденное Evan, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Evan

7
В наличии 30 шт.
Подстолье обеденное JoselynНастоящее фото товара Подстолье обеденное Joselyn, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Подстолье обеденное Joselyn

7
В наличии 1 шт.
Подстолье обеденное JosieНастоящее фото товара Подстолье обеденное Josie, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Подстолье обеденное Josie

11
В наличии 30 шт.
Подстолье обеденное GrantНастоящее фото товара Подстолье обеденное Grant, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Grant

13
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Телегрей, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽

Стул Кьявари Телегрей, деревянный

347
Распродажа
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7908
5 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

307
В наличии 426 шт.
Распродажа
Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5909
4 990 ₽

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

325
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

304
Распродажа
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79016
4 490 ₽

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

328
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
Распродажа
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белыйНастоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 56542
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

343
В наличии 103 шт.

Другие товары из раздела подстолья из нержавеющей стали

Подстолье из нержавеющей стали 1201Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1201, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1201

51
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ

72
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ

84
В наличии 1 шт.
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Подстолье барное из нержавеющей стали 1252

90
В наличии 30 шт.
New
Подстолье обеденное AlanНастоящее фото товара Подстолье обеденное Alan, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Alan

8
В наличии 23 шт.
Подстолье обеденное Alan, золотойНастоящее фото товара Подстолье обеденное Alan, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Подстолье обеденное Alan, золотой

7
В наличии 30 шт.
Подстолье обеденное GraceНастоящее фото товара Подстолье обеденное Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Grace

5
В наличии 30 шт.
Подстолье обеденное Evan wideНастоящее фото товара Подстолье обеденное Evan wide, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Evan wide

7
Подстолье обеденное Josie wideНастоящее фото товара Подстолье обеденное Josie wide, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Josie wide

13
Подстолье обеденное Sally wideНастоящее фото товара Подстолье обеденное Sally wide, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Sally wide

15

Товар в корзине

Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый
Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый
от 4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Телегрей, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽

Стул Кьявари Телегрей, деревянный

347
Распродажа
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7908
5 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

307
В наличии 426 шт.
Распродажа
Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5909
4 990 ₽

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

325
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

304