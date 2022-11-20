Подстолье алюминиевое 1250ЕМ

13 оценок

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Подстолье алюминиевое 1250ЕМ

4.9
6 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 120х80
Верхние крепления: D48; трубы: D60*1.5 мм; коробка: 0,8*0,65х0,1 (1 шт. в кор.)

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес9 кг
  • Материал подстольяалюминий

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