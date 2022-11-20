Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 120х80
Верхние крепления: D48; трубы: D60*1.5 мм; коробка: 0,8*0,65х0,1 (1 шт. в кор.)
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Молот 20мм
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Столешница Werzalit круглая
Стол Flint 2
Стол Millton 2
Стол Bergen на металлокаркасе
Стол Brick
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье хромированное 1263
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье хромированное 1276ЕМ
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо