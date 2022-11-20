Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное.
Алюминиевая площадка.
Толщина металла трубы 0.6 мм.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,7 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Подстолье хромированное.
Алюминиевая площадка.
Толщина металла трубы 0.6 мм.
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