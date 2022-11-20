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Подстолье 1092EM

Артикул: CH-052-897
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.

Алюминиевая площадка.

Толщина металла трубы 0.6 мм.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,7 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

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