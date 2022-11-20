Подстолье хромированное 1262ЕМ

12 оценок

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Подстолье хромированное 1262ЕМ

4.7
8 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Размер основания: 45х45 см, размер трубы: 8х8 см, размер плашки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-90, 90х90
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 9х9х71 (0,005)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес17 кг
  • Материал подстольясталь

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