Подстолье хромированное. Размер основания: 45х45 см, размер трубы: 8х8 см, размер плашки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-90, 90х90
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 9х9х71 (0,005)
Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье хромированное 1263
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье металлическое Квадро