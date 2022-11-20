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Подстолье ER 4205 - фото 1

Подстолье ER 4205

Артикул: CH-050-030
13 оценок
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Подстолье ER 4110

Характеристики товара

Описание

Золотое подстолье 4205 с основанием из нержавеющей стали с покрытием - нитрид титана (данное покрытие применяют при золочении церковных куполов).

Присмотритесь внимательно к изображению основания, не путайте с покраской под золото. Это именно нержавеющая сталь с металлическим блеском и "сатинированным" рисунком самого металла.

Максимальный размер столешницы: D750, 700*700

Размер основания: D40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес10 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Размер основания400 мм
  • Цветзолотой

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