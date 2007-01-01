Характеристики товара
Описание
Золотое подстолье 4205 с основанием из нержавеющей стали с покрытием - нитрид титана (данное покрытие применяют при золочении церковных куполов).
Присмотритесь внимательно к изображению основания, не путайте с покраской под золото. Это именно нержавеющая сталь с металлическим блеском и "сатинированным" рисунком самого металла.
В основание подстолья интегрирован стальной утяжелитель для придания столу устойчивости.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес10 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Размер основания400 мм
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет