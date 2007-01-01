Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4205, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4205
47 оценок
6 290
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4205 - фото 1

Подстолье ЕР 4205

Артикул: CH-050-030
47 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес10 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье ЕР 4110
Фотография товара Подстолье ЕР 4110 от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье ЕР 4301
Фотография товара Подстолье ЕР 4301 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Золотое подстолье 4205 с основанием из нержавеющей стали с покрытием - нитрид титана (данное покрытие применяют при золочении церковных куполов).

Присмотритесь внимательно к изображению основания, не путайте с покраской под золото. Это именно нержавеющая сталь с металлическим блеском и "сатинированным" рисунком самого металла.

В основание подстолья интегрирован стальной утяжелитель для придания столу устойчивости.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес10 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Размер основания400 мм
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье обеденное Алан, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Алан, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Подстолье обеденное Алан, золотой

7
  • черный, серебряный
  • бежевый, серый
  • золотой
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Джозелин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Джозелин, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Подстолье обеденное Джозелин

7
Фотография товара Подстолье обеденное Грант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Грант, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Подстолье обеденное Грант

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1047ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подстолье 1047ЕМ

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 6207, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Подстолье 6207, золотой

7
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1091ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Подстолье 1091ЕМ, нержавеющая сталь

13
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Подстолье барное 1267ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Подстолье барное 1267ЕМ, нержавеющая сталь

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2126ЕМ, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2126ЕМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
32 290

Подстолье 2126ЕМ, металл

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2130ЕМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
57 190

Подстолье 2130ЕМ, металл

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье из стали матовое 2210ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из стали матовое 2210ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
49 335

Подстолье из стали матовое 2210ЕМ

9
  • черный
  • серый, светло-серый

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Слэб Нуремберг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Нуремберг, произведённого компанией ChiedoCover
от51 690

Слэб Нуремберг

5
Фотография товара Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800

5
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая

7
  • серый
  • оранжевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная

34
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
10 980

Столешница HPL, орех натуральный

99
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, кунгур

91
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д700, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д700, венге

49
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800

8
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
9 59013
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель

9

Другие товары из раздела подстолья из нержавеющей стали

Фотография товара Подстолье обеденное Люциано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Люциано, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Подстолье обеденное Люциано

5
Настоящее фото товара Подстолье 1272ЕМ, нерживеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Подстолье 1272ЕМ, нерживеющая сталь

6
Настоящее фото товара Подстолье 1074ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Подстолье 1074ЕМ, нержавеющая сталь

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1274ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Подстолье 1274ЕМ, нержавеющая сталь

13
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2105ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
32 690

Подстолье 2105ЕМ, нержавеющая сталь

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2129ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2129ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
54 090

Подстолье 2129ЕМ, нержавеющая сталь

15
Настоящее фото товара Подстолье 2162ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
26 090

Подстолье 2162ЕМ, нержавеющая сталь

8
  • золотой
  • черный
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2163ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
37 890

Подстолье 2163ЕМ, нержавеющая сталь

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2138ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2138ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
42 790

Подстолье 2138ЕМ, нержавеющая сталь

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2174ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2174ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Подстолье 2174ЕМ, нержавеющая сталь

11
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Подстолье ЕР 4205
Подстолье ЕР 4205
6 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Слэб Нуремберг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Нуремберг, произведённого компанией ChiedoCover
от51 690

Слэб Нуремберг

5
Фотография товара Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800

5
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая

7
  • серый
  • оранжевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности