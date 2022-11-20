Подстолье из нержавеющей стали 1274

5 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1274

4.4
6 890 ₽
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Подстолье из нержавеющей стали 1203
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Характеристики товара

Описание

Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D900 мм, 900 х 900 мм

Размер крестовины: 460 х 460 мм

Размер трубы: 80 х 80 мм

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес17 кг
  • Материал подстольясталь

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