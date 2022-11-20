Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D900 мм, 900 х 900 мм
Размер крестовины: 460 х 460 мм
Размер трубы: 80 х 80 мм
Диван Chester (Честер) кожаный
Ложка кофейная Порто
Столешница слэб №12
Кровать Аврора
Стеновая панель Геометрик, олива
Комплект Chelsea Set
Настольная лампа Zaragoza
Стол С-16 Vip
Стол балконный СБ-03
Стул Eames SD, черный
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288
Подстолье металлическое барное Классика
Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное чугунное 1249
Подстолье барное чугунное 1248
Подстолье барное чугунное 1273
Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье из нержавеющей стали 1272