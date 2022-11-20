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          Фотография Столешница шпон, 40 мм, круглая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Столешница шпон, 40 мм, круглая

          4.7
          Оптовая цена
          4 690 ₽
          от 5 штук
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          Столешница шпон, 40 мм, круглая
          Столешница шпон, 40 мм, круглая
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          Основные характеристики

          • Длина700, 800, 900 мм
          • Ширина700, 800, 900 мм
          • Толщина40
          • Материал столешницыДСП, шпон

          Варианты размеров

          Диаметрмм Толщина столешницымм Вескг Оптовая цена
          700 40 7,1 4890
          800 40 9,2 5390
          900 40 11,7 6990

          Варианты столешницы

          ВенгеВенгеТемный венгеТемный венгеТемный орехТемный орехПолисандрПолисандрВишняВишняСтарый орехСтарый орехСпелая вишняСпелая вишняОрехОрехКоньякКоньякНатуральный дубНатуральный дубАнтичный дубАнтичный дубПровансПровансВыбеленный дубВыбеленный дуб

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