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Подстолье обеденное Joselyn

Артикул: CH-052-785
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кол-во в упак: 1 шт

Вес упаковки: 9,9 кг

Объем упаковки:0,014 м3

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота720 мм
  • Вес9,4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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