Характеристики товара
Описание
Оригинальный подвесной светильник Sierro в современном стиле. Четыре плафона из матового стекла, разных размеров мягко и равномерно рассеивают свет, создавая комфортное освещение. Металлический каркас длиной 139 см на штанге надёжно крепится к потолку с помощью крепёжной планки. Данная модель с площадью освещения 22 м² идеально подойдет для больших и просторных комнат, и станет отличным источником света в зале, в гостиной или в обеденной зоне.
- Площадь освещения 22 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина150 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой