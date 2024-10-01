Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник Ontario – это не только стильный элемент современного интерьера, но и функциональное решение для улучшения акустики. Его элегантный фетровый плафон, выполненный в оливковом цвете снаружи и черном внутри, не только визуально привлекателен, но и обладает высокими звукопоглощающими свойствами (NRC = 0,7), что способствует созданию уютной атмосферы.
Светильник мощностью 12 Вт равномерно освещает до 8 м², а регулируемая высота подвеса делает его универсальным для любых помещений. Материал плафона экологичен, безопасен и огнестоек (класс A/HB), что гарантирует его надёжность и долговечность. Этот светильник прекрасно впишется в интерьеры в стилях минимализм, сканди и лофт, подчёркивая их утончённый и современный характер.
Подвесной светильник LED подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина333 мм
- Глубина333 мм
- Высота1787 мм
- Материалметалл, акрил
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный, оливковый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки345 мм
- Высота упаковки235 мм
- Глубина упаковки345 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки1.50 кг