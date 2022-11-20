Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в виде птиц из коллекции Birds оснащен светодиодными лампами. Привлекает своей декоративной функцией в стиле оригами, а также дает комфортный дневной свет. Фигурка птицы может покачиваться от прикосновения или движения воздуха. Металлические элементы, голова и кончик хвоста птицы, служат противовесами. Контакты, расположенные под лапками, позволяют поставить фигурку с одной или другой стороны. Прекрасно дополнит интерьер спальни, детской комнаты или гостиной.
- Площадь освещения 12 м2
- Количество ламп 2
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 12 Вт.
- Общая мощность светильника 12 Вт.
- Цветовая температура 3300 K
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 76*67*18
Вес брутто: 2,5
Объем: 0,090
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина480 мм
- Длина480 мм
- Диаметр480 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, золотой